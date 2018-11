Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia despedido por roubar queijos e vinho

Gosto requintado tramou agente da PSP filmado a esconder produtos de luxo no casaco.

Por Fátima Vilaça | 01:30

José Manuel Branco Viana, agente da PSP há 33 anos, tinha um gosto requintado. Vinhos de marcas conceituadas e queijos e enchidos gourmet estavam no topo das preferências deste agente principal da polícia, colocado no Comando de Viana do Castelo.



Em 2017, foi apanhado pelas câmaras de videovigilância de um hipermercado da Areosa a furtar. Escondia os produtos de valor elevado em forros falsos, criados num casaco. O espaço comercial apresentou queixa-crime contra o agente - que o Ministério da Administração Interna demitiu dos quadros da PSP.



Os factos remontam a maio de 2017. Na altura, o agente principal, originário de Viana do Castelo, estava colocado no Comando da PSP daquela cidade do Alto Minho.



Terá sido confrontado com as imagens de videovigilância, onde aparecia a esconder os produtos no forro falso de um casaco. Não terá assumido de imediato o furto, levando o dono do hipermercado a formalizar queixa.



Em simultâneo, foi-lhe instaurado um processo disciplinar, que culminou com "a pena disciplinar de demissão", já publicada em Diário da República, no dia 23 de outubro. Há mais de 20 anos que o Comando da PSP de Viana não expulsa um elemento.



O agente demitido acabou por não ser julgado pelo furto, já que o hipermercado desistiu da queixa, levando ao arquivamento do processo.

Branco Viana já tinha sido alvo de outros processos disciplinares. Estava suspenso a aguardar a decisão.



PORMENORES

Longe de casa

Antes de ser suspenso de funções, o agente principal Branco Viana foi colocado, contra a sua vontade, numa esquadra do Comando de Lisboa, a mais de 400 quilómetros de casa.



Expulsão

Há mais de 20 anos que o Comando da PSP de Viana do Castelo não expulsa um agente. O Comando tem duas esquadras, em Viana do Castelo e Ponte de Lima, com um total de 186 agentes.



Investigado

Carlos Alfaia, também agente da PSP no Comando de Viana do Castelo, colocado em Ponte de Lima, enfrenta um processo disciplinar. É suspeito de pertencer a um gang de assaltantes.