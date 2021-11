A PSP de Sintra realizou “uma operação de grande envergadura” na feira de Monte Abraão, com o objetivo de combater a venda de artigos contrafeitos. Os agentes detiveram 11 pessoas e apreenderam mais de um milhar de peças de roupa e de calçado com marcas falsificadas, revelou a força de segurança, já ao final da noite de sábado.









Além dos agentes afetos à PSP de Sintra, foram mobilizados para esta ação operacionais da divisão de trânsito, brigadas especializadas de fiscalização e ainda o corpo de intervenção da Unidade Especial de Polícia. Os agentes apreenderam uma viatura envolvida no transporte da mercadoria ilegal e 75 euros que os suspeitos já tinham obtido com a venda de algumas peças. Na operação estiveram presentes representantes das marcas usadas na contrafação.

Já este domingo, a PSP de Portalegre realizou uma operação conjunta com a ASAE no mercado mensal da cidade. Foram identificadas 15 pessoas, levantados 17 processos-crime e apreendidos 4944 artigos, no valor de 114 mil euros.