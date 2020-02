Polícia detém 20 pessoas na região de Lisboa na sexta-feira

A Polícia de Segurança Pública (PSP) de Lisboa deteve na sexta-feira 20 pessoas por crimes vários, entre os quais posse de arma, roubo e condução com excesso de álcool, anunciou hoje aquela força policial.

Em comunicado, o Comando da Metropolitano da PSP de Lisboa informa que as 20 detenções que fez, entre as 00h00 de sexta-feira e as 00h00 deste sábado, resultaram de 19 operações policiais em toda a sua área de responsabilidade.

Entre os detidos contam-se seis por condução sem carta, três por condução com excesso de álcool, um por roubo e outro por furto, dois por posse ilegal de arma, e sete em cumprimento de mandados de detenção.

A operação policial resultou ainda na apreensão de uma pistola, uma espingarda, 12 munições e três armas brancas, mais de 189 doses de haxixe e 0,65 doses de cocaína.