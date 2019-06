Uma investigação da PSP com várias semanas culminou na detenção de três homens na zona de Marvila, por tráfico de droga naquele bairro lisboeta.Após o cumprimento de oito mandados de busca, a polícia apreendeu 1100 doses de haxixe, um revólver calibre .22, munições, quatro telemóveis e ainda 20 mil euros, dinheiro que se suspeita ser proveniente do tráfico de droga.Presentes a primeiro interrogatório judicial, os detidos saíram em liberdade com Termo de Identidade e Residência.