As equipas da Unidade Especial de Polícia detetaram esta terça-feira um incêndio na berma da A2, ao quilómetro 171 no sentido Sul/Norte, quando regressavam do distrito de Faro.

Tudo aconteceu por volta das 12h15, tendo os polícias parado de imediato e, com recurso a extintores das viaturas e a ramagens , extinguindo o fogo.

Duas viaturas dos Bombeiros de Ourique deslocaram-se depois ao local, para rescaldo do incêndio.