Polícia e claque do Benfica em confronto após jogo com o Famalicão. Um agente ficou ferido

A PSP intercetou adeptos do Benfica pertencentes à claque 'No Name Boys' a deflagrarem objetos pirotécnicos, este sábado, perto do Estádio da luz. Essa situação gerou confrontos entre os agentes e os adeptos, que feriram um dos polícias.De acordo com um comunicado da PSP o arremesso de pirotecnia começou a "pôr em risco os condutores e trauseantes que ainda circulavam naquela área". Os polícias ao aproximarem-se para acabarem com os comportamentos negativos dos adeptos benfiquistas foram alvo de arremesso de pedras e garrafas, esses arremessos feriram um dos polícias.A polícia viu-se obrigada a usar a força e disparou "duas munições menos letais" para conseguir fazer dispersar os adeptos das águias. Na sequência da operação foram apreendidos vários artigos de pirotecnia.