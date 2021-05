Os crimes duraram dois anos - entre 2017 e 2019. O agressor é um agente da PSP e, segundo a acusação do Ministério Público, agrediu e humilhou a companheira por diversas vezes. O relato dos ataques à vítima é impressionante. Uma das situações mais graves aconteceu no dia 31 de agosto de 2019, altura em que o casal já estava separado, durante uma visita aos filhos gémeos do casal. A vítima marcou o encontro ...