Uma operação conjunta da Guardia Civil espanhola e da GNR levou ao desmantelamento de quatro acampamentos ilegais montados junto a Badajoz, Espanha.As 300 pessoas que ali residiam, entre as quais 40 menores, foram expulsas para Portugal.No grupo de ilegais, as forças de segurança detetaram, e prenderam, cinco suspeitos de vários roubos realizados na zona de Badajoz desde que os acampamentos foram montados. As condições de alojamento eram "degradantes".