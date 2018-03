Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia expulso por corrupção em Lisboa

Legalizava armas proibidas a troco de quantias de dinheiro.

Por Magali Pinto | 08:49

No ano de 2014, o agente da Divisão de Segurança a Transportes Públicos da PSP viu o processo criminal, em que foi condenado a dois anos de prisão, pena suspensa, por corrupção passiva, transitar em julgado. Nessa altura, regressou ao trabalho após anos de suspensão - é polícia desde 1985.



Mas o Ministério da Administração Interna não perdoa o agente e propôs a sua demissão. Isto porque o polícia foi condenado por receber dinheiro em troca da legalização de armas proibidas, registando-as como armas de caça grossa ou derecreio. O agente não se conformou e apresentou recurso para o Supremo Tribunal Administrativo, que o arrasou e manteve a decisão de demissão.



"Os factos e conduta disciplinarmente ilícita imputados ao agente são de extrema e intensa gravidade, não podendo aceitar-se, nem tolerar-se faltas de seriedade e de honestidade, nem branquearem-se atitudes e comportamentos contrários às exigências que devem nortear aqueles que, como agentes de autoridade, desempenham elevadas e exigentes funções de serviço e de interesse público", lê-se na decisão do Supremo.



Os juízes justificam ainda a decisão de manter a demissão com a necessidade de garantir a credibilidade da PSP. "As exigências de prevenção geral e do assegurar do prestígio, credibilidade e boa imagem pública da PSP, dos seus serviços e dos agentes ao seu serviço reclamam e impõem a execução imediata da decisão disciplinar punitiva expulsiva", finalizam os magistrados.