Polícia faz 12 detenções em Oeiras devido a rixa

Doze pessoas foram ontem detidas pela PSP numa operação no Bairro do Pombal, em Oeiras, na sequência de uma rixa ocorrida a 4 de maio - um ataque a distribuidores de comida acabou mais tarde em polícias emboscados e dois deles hospitalizados após terem sido atingidos com pedras.De acordo com a PSP, a investigação à rixa culminou na identificação de alguns dos agressores. Munidos de mandados de detenção (por roubo, agressões e rixa), os agentes avançaram ontem.Aos 12 detidos foram apreendidas 4646 doses de haxixe, 67 de heroína, 11 de ecstasy e uma de liamba. Tinham 1255 €, duas munições 9mm, uma soqueira, uma lata de gás pimenta, um telemóvel roubado a um dos estafetas e roupa usada no crime.