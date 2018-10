Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia faz segurança ao local que assaltou

Agente Ruben F., colocado na Direção da PSP, foi apanhado a furtar no hipermercado Jumbo do Almada Forum.

Por Miguel Curado | 01:30

A PSP autorizou que um agente que presta serviço na Direção Nacional desta força de segurança, em Lisboa, fizesse serviços gratificados – de segurança, pagos pelos privados – no hipermercado Jumbo, do Almada Forum, depois de ter sido apanhado a furtar, precisamente ali, artigos.



O agente, Ruben F., tinha sido surpreendido a furtar em junho. Ao passar pela linha de caixas do hipermercado Jumbo, o alarme soou, o que levou os seguranças a intervir. O polícia estava na posse de vários artigos, de um valor conjunto inferior a 50 euros que, sabe o CM, reconheceu não ter intenção de pagar. Os seguranças alertaram a PSP, que fez o expediente e remeteu ao Ministério Público.



A hierarquia da PSP foi alertada para a situação e instaurou um processo disciplinar ao agente Ruben F. O procedimento, no entanto, não foi impeditivo para o agente continuar a trabalhar e de fazer policiamentos gratificados. Apesar de estar colocado em Lisboa, candidatou-se a realizar este tipo de policiamento no mesmo Jumbo onde tinha sido apanhado a furtar.



O Comando de Setúbal, que tutela a Divisão de Almada, autorizou e, sabe o CM, o agente ganhou dinheiro extra a vigiar aquela superfície comercial durante várias semanas. As reações de vários colegas do agente Ruben F. foram muito negativas, mostrando-se descontentes de estar a trabalhar ao lado de um colega com a ficha disciplinar manchada.



Fonte oficial da PSP disse ao CM que só a 14 de setembro, após um despacho da hierarquia, é que impediram o agente de realizar mais gratificados.



PORMENORES

SUP concorda

O Sindicato Unificado da PSP concorda com o impedimento do agente Ruben F. em realizar gratificados. "Para salvaguarda da imagem do agente e dos outros agentes", disse ao CM Peixoto Rodrigues, do SUP.



Seis agentes

Em média, ao que o CM apurou, seis agentes da PSP fazem gratificados no Almada Forum, em cada turno de trabalho diário. O serviço inclui a vigilância ao hipermercado Jumbo.



Secretaria

O agente Ruben F. está colocado na Direção Nacional da PSP, em Lisboa. Sabe o CM que o polícia realiza serviços de secretaria e que se mantém a trabalhar apesar do processo disciplinar.