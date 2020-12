A PSP encerrou um restaurante em Massamá, concelho Sintra, que no domingo à noite se encontrava a funcionar para além do horário permitido no âmbito do estado de emergência (22h30).





A intervenção na rua das Indústrias ocorreu já pelas 23h00. Várias queixas apontavam para distúrbios junto a um restaurante, comprovados por imagens a que oteve acesso. No entanto, fonte do Comando da PSP de Lisboa adiantou aoque as patrulhas não assistiram aos confrontos, limitando-se a ordenar o fecho do restaurante, participando o caso ao Ministério Público.