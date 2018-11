Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia ferido no aeroporto de Lisboa

Pequeno detonador rebentou durante exercício de deteção de engenhos explosivos e feriu agente na mão.

Por João Tavares | 09:50

Um agente da PSP de serviço no aeroporto ficou ferido numa mão durante um exercício de deteção de engenhos explosivos. Por razões desconhecidas, um pequeno detonador terá rebentado, provocando ferimentos ligeiros no agente.



Segundo foi possível apurar, o incidente teve lugar na zona de bagagens, não tendo afetado o funcionamento no local.