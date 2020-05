Polícia fiscaliza regresso dos desportos de combate com réplicas de armas de fogo

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 31.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Há quase três meses que os praticantes de desportos de combate com réplicas de armas de fogo (paintball, airsoft, entre outros) não andavam aos ‘tiros’ pelo País. Mas a resolução do Conselho de Ministros de 15 de maio, que instituiu o segundo período de Estado de Calamidade devido à pandemia de Covid-19, autorizou a realização de atividades ao ar livre com até 10 pessoas. E era esta a luz verde que os praticantes ...