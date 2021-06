Polícia Florestal identificou grupo em convívio nas serras da Madeira

A Polícia Florestal da Madeira identificou este sábado um grupo de pessoas que se encontrava num convívio não autorizado nas serras de Santo António, nos arredores do Funchal, anunciou o Governo Regional.

"A Polícia Florestal identificou um grupo de indivíduos e o suposto organizador nas Serras de Santo António, que sem a devida autorização das entidades competentes e sem autorização do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), entidade gestora do espaço, encontravam-se num convívio a efetuar tosquias a animais ovinos", lê-se na informação distribuída pela secretaria regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas

O documento adianta que o grupo estava a realizar "um convívio, tipo arraial [festa popular madeirense], organizado e com um número elevado de pessoas".

No comunicado adianta-se que a Polícia Florestal constatou "não existirem nenhumas regras ou medidas preventivas à covid-19".

O IFCN salienta que "este ano não foram efetuadas nem permitidas festas e arraias das tosquias noutras partes da Região Autónoma da Madeira, como medida preventiva à covid-19".

"O expediente segue agora os devidos trâmites processuais", concluiu à situação epidemiológica no arquipélago da Madeira pela Direção Regional de Saúde, este território registou sete novos casos de infeção por SARS-CoV-2 e mais 11 doentes recuperados, existindo 61 situações ativas.

Esta região também mantém os 72 óbitos associados à doença desde 25 de maio e tinha quatro doentes internados no Hospital Dr.Nélio Mendonça, no Funchal, nenhum ocupando a Unidade de Cuidados Intensivos.

