A Polícia Local de A Illa de Arousa, na Galiza, Espanha, está a tentar localizar um cidadão de origem portuguesa que perdeu um envelope com documentos e 525 euros.O envelope foi encontrado por uma moradora, junto à praia de Area da Secada, e entregue à polícia para que possa ser entregue ao proprietário.Segundo o jornal galego Faro de Vigo, os agentes espanhóis realizaram vários contactos com as autoridades portuguesas, mas não terão encontrado o dono dos documentos (carta de condução e cartão do cidadão).