Polícia identifica falso Rui Pedro

Homem filmado tem problemas psicológicos e está internado.

Por Sara G. Carrilho e Magali Pinto | 01:30

A Polícia Judiciária de Setúbal já conseguiu resolver o mistério e concluiu que não é o Rui Pedro - jovem desaparecido em Lousada em 1998 - o homem filmado em Almada, vídeo que circula nas redes sociais nos últimos dias, no qual os dois são comparados.



As parecenças entre os dois levaram a família de Rui Pedro a enviar o vídeo à polícia, depois de verem as imagens e de receberem inúmeras mensagens. A secção de desaparecidos da Polícia Judiciária localizou e identificou o homem filmado no vídeo. É residente em Cacilhas, Almada, onde vivia como sem-abrigo, e foi agora hospitalizado em Lisboa devido a problemas psiquiátricos. No vídeo que foi colocado a circular na internet, o homem filmado afirma que tem 30 anos e que é "nascido e criado em Almada", onde foi filmado.



As imagens foram vistas e partilhadas milhares de vezes nas redes sociais. "Chama-se Pedro Carvalho, é filho de uma antiga funcionária da Câmara Municipal de Almada que está internada por estar doente e era minha colega. O Pedro tem problemas, a mãe e as assistentes sociais já tentaram ajudá-lo muitas vezes mas ele reage mal", contou uma amiga da mãe do homem filmado em Almada, que foi medicado e internado na sequência dos problemas mentais detetados pelas autoridades.



Rui Pedro tinha 11 anos quando desapareceu sem deixar rasto em Lousada e hoje terá 31 anos, se estiver vivo. Pelo rapto do menino, o amigo da família, Afonso Dias, cumpriu uma pena de três anos de cadeia e já foi libertado.