O agente da PSP de Sintra que, no ano passado, disparou na direção de um suspeito que empunhava uma pistola-metralhadora Uzi, viu o processo disciplinar arquivado pela Inspeção-Geral da Administração Interna, que não encontrou infrações.





O PSP em causa foi chamado para uma desordem com disparos, na Serra das Minas, e deparou-se com o homem empunhando a Uzi. Gritou-lhe “Polícia, larga a arma!” várias vezes, mas o suspeito apontou na direção do agente, que efetuou um disparo na direção do homem (não o atingiu). No chão, estavam 17 invólucros da Uzi já deflagrados e 5 impactos numa parede.