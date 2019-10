Polícia já sinalizou 28 seniores burlados

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis) detetou, desde o início do ano, 28 burlas cometidas contra pessoas com 66 ou mais anos. Foram ainda sinalizados pelos agentes 26 casos em que idosos se encontravam em situações de maior vulnerabilidade.Para combater este cenário, o Cometlis concretizou 630 ações de sensibilização que chegaram a 19 635 pessoas nesse escalão etário - mais de quatro mil ouviram conselhos de prevenção de burlas e duas mil a furtos e roubos. Estas ações decorreram entre os dias 1 de janeiro e 30 de setembro.O problema das burlas à população mais envelhecida é um dos maiores desafios das ações de policiamento de proximidade desenvolvidas pela PSP, sobretudo porque muitos idosos se tornaram um ‘alvo fácil’ devido à solidão.Nesta faixa etária, e "no que diz respeito à área criminal, a questão mais premente hoje em dia é mesmo a das burlas", refere aoJorge Maurício, que lidera o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP."Estes indivíduos são, por norma, bem-falantes, preparam-se e levam muitas vezes os idosos a entregarem-lhes dinheiro e a abrirem-lhes a porta, na boa-fé", alerta o responsável. "Não há grandes negócios por pouco dinheiro, devem desconfiar. Se tiverem dúvidas, contactem sempre alguém, um familiar ou mesmo a polícia", adianta Jorge Maurício.Até ao final de setembro, foram ainda referenciados pelo Cometlis 424 idosos a outras entidades (na área da Saúde, Segurança Social, de apoio à vítima, entre outros).