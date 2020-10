Depois de estar sem admissões desde 2015, a PJ vai fechar este ano com 158 novos reforços. O último grupo de 38 tomou esta quinta-feira posse, numa cerimónia presidida pela ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, que anunciou a constituição de uma reserva de recrutamento de mais 100 novos inspetores.













“Estamos já em fase final de seleção de candidatos para esse curso, esperando que antes do final do ano possamos iniciar a formação”, explicou aos jornalistas Luís Neves, diretor nacional da PJ. A nova ‘fornada’ de inspetores é dominada pelas mulheres, com 28 inspetoras, para apenas 10 colegas homens. Em fevereiro tomaram posse outros 120 investigadores.

Francisca Van Dunem anunciou ainda a intenção de contratar pelo menos mais 30 peritos. “Trata-se de profissionais para as áreas financeiras, informática e médico-legal”, explicou o diretor da PJ.





Luís Neves recordou que entre os 38 inspetores empossados, estão duas mulheres que a 31 de julho estavam no comboio Alfa Pendular que descarrilou na linha do Norte, perto de Soure. “Elas conseguiram retirar com calma os passageiros da carruagem onde iam e ajudar a acionar o socorro”, sublinhou. Entretanto, o CM apurou que um dos 38 novos recrutas está infetado com a Covid-19, juntando-se a outros três casos da doença que a PJ ainda tem ativos.