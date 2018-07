Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia Judiciária aponta para responsáveis de tragédia em Tondela

Incêndio que matou onze pessoas ocorreu há seis meses.

Por T.V.P. e P.G. | 01:30

Seis meses depois do fogo que matou 11 pessoas na associação de Vila Nova da Rainha, em Tondela - oito logo na noite de 13 de janeiro e as restantes no hospital -, a investigação da PJ do Centro continua e tudo aponta para que os diretores da coletividade venham a ser responsabilizados criminalmente.



Só há poucos dias é que a PJ autorizou a abertura do espaço. "Ainda não sabemos que rumo iremos dar à associação.



O desejo passa por limpar a casa e dar-lhe uma nova cara", disse ao CM o presidente Jorge Dias, que chegou a admitir falhas mas agora defende que esta "reunia todas as condições de segurança".