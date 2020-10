Polícia Judiciária caça 50 milhões em ‘coca’ no Algarve

Mais de uma tonelada de cocaína, que poderia valer cerca de 50 milhões de euros se fosse traficada na rua, foi apreendida no Algarve pela Diretoria do Sul da Polícia Judiciária. Quatro homens foram detidos durante a operação ‘Terra Firme’.



Segundo o CM apurou, os 50 fardos de droga, com o peso aproximado de 1100 quilos, foram intercetados no local onde estavam armazenados. Os detidos, sabe o CM, são oriundos do Reino Unido, Montenegro e Sérvia e têm entre 28 e 63 anos. Preparavam-se para transportar a cocaína para fora de Portugal, ao que tudo indica com recurso a uma carrinha, que foi apreendida. A droga terá chegado a Portugal através de um veleiro, que foi apreendido numa marina do Algarve. Segundo a PJ, “a diversidade e a multinacionalidade da composição do grupo, o elevado nível de sofisticação da sua atuação, a natureza e a quantidade do produto estupefaciente apreendido, indiciam fortemente tratar-se de atividade criminosa altamente organizada e de âmbito transnacional”.



Ver comentários