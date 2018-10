Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia Judiciária de Setúbal captura assaltante de carro

Homem, de 30 anos, tem um vasto historial de crimes.

Por M.P. | 06:00

A Polícia Judiciária de Setúbal deteve o último elemento de um gang que em 2016 sequestrou um homem dentro da sua própria viatura, no Seixal.



Os três assaltantes circulavam a grande velocidade quando ocorreu um despiste.



Foi nessa altura que a vítima conseguiu escapar aos ladrões.



Dois dos assaltantes já tinham sido detidos pela PJ. O último é um homem de 30 anos com um vasto historial de crimes.



Os investigadores da PJ terminaram a investigação com a detenção deste assaltante que estava na Lourinhã.