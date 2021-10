A Polícia Judiciária (PJ) suspeita de que João Rendeiro, banqueiro que está foragido da Justiça, terá obras de arte falsificadas na sua mansão na Quinta Patiño, em Cascais. Na última segunda-feira, a PJ passou a pente fino a moradia do ex-presidente do BPP, para verificar se todas as 124 obras de arte apreendidas a Rendeiro, em 2010, continuam intactas nessa mansão de luxo.