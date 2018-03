Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia Judiciária detém cinco pessoas para extradição

Estão indiciadas por crimes de abuso sexual de crianças, violação e burla qualificada.

A PJ deteve, nas regiões de Lisboa e Setúbal, cinco pessoas para extradição que estão indiciadas pelos crimes de abuso sexual de crianças, violação e burla qualificada, indicou esta segunda-feira aquela polícia.



Em comunicado, a PJ adianta que as cinco detenções, a duas mulheres e três homens, foram feitas pela Unidade de Informação de Investigação Criminal no cumprimento de mandados de detenção europeus e de um mandado de detenção internacional.



Segundo a Polícia Judiciária, os cinco detidos, com idades entre os 20 e 55 anos, estão indiciados pelos crimes abuso sexual de crianças, violação e burla qualificada.



A PJ refere que quatro dos detidos são portugueses e a detenção foi solicitada pelas autoridades judiciárias de Espanha e do Reino Unido, enquanto o quinto detido é de nacionalidade paraguaio e a detenção foi feita ao abrigo de um mandado de detenção internacional emitido pelas autoridades judiciárias deste país.



A Polícia Judiciária indica ainda que os detidos foram presentes nos Tribunais da Relação de Lisboa e Évora, que determinou a prisão preventiva enquanto aguardam pelo processo de extradição e a entrega às autoridades requerentes.