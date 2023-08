Polícia Judiciária detém filha de Marco 'Orelhas' no Porto

Iara Gonçalves, a filha do Marco orelhas, foi esta quinta-feira detida pela Polícia Judiciária do Porto num processo de tentativa de homicídio, na sequência de um tiroteio nos clérigos, no Porto. A jovem foi intercetada pelos inspetores quando estava num salão de cabeleireiro, no centro do Porto.Em causa estará o facto de se ter envolvido numa cena de pancadaria, na noite de São João, e na qual um homem foi baleado numa perna e uma mulher foi esfaqueada na cabeça.Além de Iara está também preso o seu namorado. Ambos vão ser presentes, esta sexta-feira, ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto