Polícia Judiciária detém GNR por corrupção em Vila Nova de Gaia

A Polícia Judiciária do Porto deteve um guarda principal da GNR dos Carvalhos, em Vila Nova de Gaia, e outras três pessoas por suspeitas de corrupção, burla qualificada, falsificação de documentos, acesso ilegítimo e violação de segredo por funcionário.Em causa está um esquema liderado pelo próprio militar, pelo menos desde janeiro do ano passado, e que passava pelo perdão de multas, mas também pela venda de informação privilegiada a que o guarda tinha acesso.Os valores que recebia iam variando consoante os casos. O inquérito foi iniciado pela própria GNR, tendo depois passado a investigação para a PJ.Os detidos vão ser esta quinta-feira presentes ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto para conhecerem as medidas de coação.