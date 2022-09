Os investigadores criminais da PSP detiveram, nos primeiros seis meses deste ano, mais de 3100 suspeitos de crimes, sendo que mais de um milhar de detenções ocorreram em flagrante. De acordo com dados oficiais obtidos pelo CM, foram conseguidas 317 prisões preventivas e apreendidas 260 armas.









De acordo com fonte do Ministério da Administração Interna, estes números “evidenciam o esforço operacional”. Para combater os crimes “com mais impacto no sentimento de segurança”, a PSP está atenta à criminalidade violenta e grave, aos furtos em residência e aos de catalisadores de viaturas.

Contra os crimes violentos com arma de fogo - cuja investigação é reservada à PJ -, a PSP “tem tido uma abordagem preventiva com grupos de jovens de zonas urbanas sensíveis com ligações ao mundo da música, mas também com um aumento de conflitualidade relacionada com o tráfico de estupefacientes”, afirma a mesma fonte. Nos locais com maior probabilidade de ocorrência desses crimes foram realizadas (até julho) 45 Operações Especiais de Prevenção Criminal - 21 das quais na área do Comando de Lisboa - visando detetar e apreender armas.

Polícia Judiciária deteve 3100 suspeitos em seis meses

Na luta contra os furtos em interior de residências, a PSP dirigiu este ano investigações contra “grupos itinerantes que se dedicam em exclusivo a este ilícito”. São estrangeiros que visitam Portugal para os crimes. Em Lisboa, foi travado um desses grupos, que atuou em furtos e burlas por todo o País. Foram detidas 12 pessoas e apreendidas mais de mil peças de ouro (avaliadas em mais de 200 mil euros), três armas de fogo e 55 250 euros em numerário.





No combate ao aumento do furto e recetação de catalisadores, duas operações de grande envergadura, em Coimbra e Lisboa, levaram a PSP à detenção de 35 suspeitos (20 em preventiva) e à apreensão de ferramentas usadas nos crimes, 20 toneladas de catalisadores, viaturas, 25 mil euros em numerário, 200 mil em ouro e armas.