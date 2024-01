Buscas nas instalações do INEM em Lisboa e Porto

A Polícia Judiciária está esta terça-feira a realizar buscas nas instalações do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) do Porto e Lisboa. Em comunicado, o INEM confirma as diligências e avança que estão relacionadas com "um procedimento específico de contratação de Recursos Humanos"."O INEM encontra-se, naturalmente, a colaborar com as Autoridades, disponibilizando toda a documentação solicitada", pode ler-se.De acordo com as fontes contactadas pela Lusa, as buscas das autoridades abrangem o conselho diretivo do INEM, em Lisboa, a delegação Norte e a base logística de Gaia.A informação foi avançada pela CNN esta manhã, que revelou estarem ainda em causa suspeitas de viciação nas regras da contratação pública, além de indícios dos crimes de prevaricação e falsificação de documentos na contratação de meios para o socorro médico, num inquérito a cargo do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional do Porto.