Polícia Judiciária faz buscas na Câmara Municipal de Lisboa

As autoridades já investigavam o caso há vários meses e em cima da mesa estão crimes como corrupção, abuso de poder e prevaricação.







"Tanto a empreitada anulada pelo Município na Segunda Circular, como a Torre de Picoas e Hospital da Luz, já tinha sido adiantado ao jornal Público, pela Procuradoria-Geral da República, estarem a ser alvo de investigação, a 18 de julho de 2017. As diligências hoje efetuadas são as primeiras que a Câmara tem conhecimento sobre estes processos", acrescenta. criminalidade económico-financeira.As autoridades já investigavam o caso há vários meses e em cima da mesa estão crimes como corrupção, abuso de poder e prevaricação.

A Polícia Judiciária está esta terça-feira a fazer buscas, a pedido do DIAP, no departamento de urbanismo da Câmara Municipal de Lisboa no Campo Grande e Paços do Concelho. Em causa estão projetos de urbanismo que estão a ser alvos de suspeita por parte da unidade de combate àAo que oapurou estão a ser apreendidos dossiês com documentos no local.Para já não está prevista a constituição de arguidos.Segundo nota da Câmara, o município facultou toda a documentação e prestou toda a colaboração ao Ministério Público e PJ.