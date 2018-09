Polícia Judiciária de novo na Câmara de Pedrógão Grande

Autoridades diligências nas instalações da Câmara de Pedrógão Grande no passado dia 12 de setembro.

A Polícia Judiciária está a prosseguir a investigação em Pedrógão Grande esta segunda-feira. Há equipas na vila a recolher informações, mas não estão a ser realizadas buscas pois não há mandado formal, indicou a Directoria do Centro da Polícia Judiciária à SÁBADO . As buscas tinham sido avançadas pela TVI24.Na passada quarta-feira, dia 12 de setembro, foram realizadas diligências na Câmara Municipal de Pedrógão Grande e na Casa da Cultura, onde funciona o gabinete que trata da reconstrução das casas afectadas pelos incêndios de Junho de 2017.A investigação da PJ incide nas alegadas reconstruções irregulares de casas: terão sido classificadas como de primeira habitação, quando eram de segunda habitação.A 19 de Julho a Procuradoria-Geral da República (PGR) já tinha anunciado a abertura de um inquérito para investigar os alegados esquemas na reconstrução das casas.Valdemar Alves, presidente da Câmara Municipal de Pedrógão Grande, afirmou no dia 12 de Setembro que as buscas foram da sua iniciativa da própria autarquia, e que recebeu os elementos da PJ "a fim de serem municiados de todos os documentos julgado necessários para o apurasse total dos factos".