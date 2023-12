Polícia Judiciária faz novas buscas pela grávida desaparecida na Murtosa

A Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro está esta sexta-feira a realizar buscas pelo corpo de Mónica Silva, grávida desaparecida na Murtosa desde o início de outubro.A operação, que conta com o apoio das equipas de intervenção rápida da GNR, está a decorrer junto a uma casa, propriedade da família do ex-companheiro, Fernando Valente, na proximidade de uma superfície comercial.Fernando Valente é suspeito de estar envolvido no desaparecimento de Mónica Silva. Manuel Valente, o pai do suspeito, esteve no local das buscas acompanhado pela PJ.