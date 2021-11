Polícia Judiciária investiga despiste mortal na A1 em Coimbra

A Polícia Judiciária do Centro está a investigar as circunstâncias em que morreu esta terça-feira um homem, de 40 anos, após o despiste e capotamento do carro em que seguia na A1, no sentido sul-norte, em Antuzede, Coimbra.O condutor e único ocupante apresentava um golpe no pescoço e tinha uma faca no veículo, o que levou a GNR a alertar a PJ."Estava inconsciente e encarcerado. Perdia muito sangue por ter um golpe na carótida, estando degolado", disse Bruno Serra, dos Sapadores de Coimbra. A autópsia irá ajudar a perceber o que aconteceu, mas, para já, não há suspeita de crime.