Polícia Judiciária investiga incêndio que destruiu dois automóveis em Évora

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar a origem de um incêndio que destruiu este sábado de madrugada dois automóveis estacionados numa rua do centro histórico de Évora, informou fonte da PSP.A mesma fonte indicou à agência Lusa que os dois veículos ligeiros de passageiros estavam estacionados um atrás do outro na Rua dos Aferrolhados, em pleno centro histórico da cidade alentejana.Uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora adiantou que o alerta para o fogo nas duas viaturas foi dado às 04h37 e que as chamas foram extintas cerca de 30 minutos depois.Segundo a fonte do CDOS de Évora, as operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Évora e a PSP, num total de 10 operacionais, apoiados por quatro veículos.