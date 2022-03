Polícia Judiciária investiga morte de casal idoso em Lagos

A Polícia Judiciária do Algarve está a investigar a morte de um casal idoso, ocorrido na madrugada deste domingo em Lagos.

Foi o filho do casal quem deu o alerta à PSP local. O mesmo explicou ter recebido uma mensagem de telemóvel do pai, a pedir que se deslocasse com urgência à casa dos país.

À chegada, encontrou o cadáver da mãe na cama, completamente tapado, e com duas cordas amarradas ao pescoço.

O pai estava morto no anexo do quintal, enforcado.

Numa primeira análise, estaremos perante um cenário de homicídio seguido de suicídio.