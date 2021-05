A Polícia Judiciária está a investigar as causas e circunstâncias da morte de um homem, com cerca de 60 anos, cujo corpo foi este sábado encontrado no interior de um poço em Calvaria de Cima, Porto de Mós.









A vítima, que estava desaparecida há cinco meses, foi encontrada por um vizinho que cortava erva junto ao poço em causa pelas 13h30. Após várias horas de trabalhos para conseguir retirar o corpo do interior do poço, operacionais dos bombeiros de Porto de Mós, INEM, GNR e PJ deram por terminada a operação e o cadáver foi conduzido para o Instituto de Medicina Legal de Leiria.