Polícia Judiciária investiga morte de transexual em Matosinhos

A Polícia Judiciária está a investigar a morte de Angelita Correia, 31 anos, desaparecida desde dia 2 deste mês, e cujo corpo foi encontrado segunda-feira na praia, em Matosinhos. Angelita, transexual natural do Brasil, saiu de casa para visitar uma amiga e nunca mais foi vista.O corpo estava em avançado estado de decomposição e só a autópsia, que será feita esta quarta-feira, poderá dar respostas para o caso. A mulher, que era bastante ativa nas redes sociais, deixou desde esse dia de fazer publicações e foram encontrados bens pessoais no areal. Foi ainda recuperada a carteira com dinheiro, o que afasta a hipótese de roubo., Jorge, o marido da vítima. As buscas começaram imediatamente no mar, mas só anteontem é que o cadáver foi avistado. A irmã da vítima relatou ao portal brasileiro G1 que Angelita andava a ser ameaçada. A Polícia Judiciária não avança para já com a possibilidade de intervenção de terceiros.