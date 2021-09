A Polícia Judiciária de Setúbal está a investigar as circunstâncias em que um homem, de 61 anos, morreu no domingo passado, supostamente durante um assalto à casa da vítima em Santo António da Charneca, no concelho do Barreiro. Segundo apurou o CM, a autópsia, que esta quinta-feira ainda não teria sido realizada, será fundamental para apurar se Joel Beja morreu vítima de agressões ou de doença súbita - e se esta foi resultado do assalto ou das referidas pancadas.