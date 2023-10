O mistério envolve a morte de um britânico, de 27 anos, cujo cadáver foi encontrado na manhã de quarta-feira, de bruços, no areal da praia Armona Rio, Olhão. Apesar de, apurou o, o corpo apresentar sangue na cabeça, de origem desconhecida, os sinais de agressão não são evidentes e todos os cenários estavam, na quarta-feira, em aberto.A PJ está a investigar, depois de ter analisado o cadáver, entretanto transportado pelo Salva-vidas de Olhão para o Gabinete Médico Legal de Faro, onde será autopsiado para determinar com exatidão as causas da morte.