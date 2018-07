Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia Judiciária investiga prescrição de 200 mil multas

Inspetores tentam perceber se há envolvimento de funcionários.

Por Paula Gonçalves | 08:48

Inspetores da Polícia Judiciária fizeram esta quinta-feira buscas na sede da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), em Lisboa, no âmbito de uma investigação sobre a prescrição de 200 mil multas de trânsito em 2014.



Os investigadores tentam perceber o que esteve na origem dessa prescrição, que beneficiou centenas de condutores, e se há envolvimento de funcionários daquele organismo em todo esse processo.



As buscas começaram logo pela manhã e prolongaram-se durante todo o dia, tendo sido apreendidos diversos documentos. A situação já tinha sido detetada no âmbito de uma auditoria da Inspeção Geral de Finanças.



As conclusões, já divulgadas pelo CM, referiam que "não obstante o recurso intensivo à aquisição de serviços externos, o peso da prescrição dos processos de contraordenação (19,3%) quase não variou face a 2013 (19,9%)".



A ANSR contratou inclusivamente 112 trabalhadores em regime de aquisição de serviços, o dobro dos seus próprios funcionários. A despesa com a aquisição de serviços atingiu 7,9 milhões de euros em 2014, mais 26% do que no ano anterior.