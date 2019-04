Polícia Judiciária investiga primo de Carlos César

Francisco Gil, antigo presidente do Turismo dos Açores, é um dos alvos da Operação Nomos, que investiga suspeita de fraudes com fundos europeus.

10:10

A Polícia Judiciária de Ponta Delgada está a investigar o primo em 5º grau de Carlos César. Francisco Gil, atual administrador da NAV, foi presidente do Turismo dos Açores e vogal da Administração da SATA, duas empresas que estão no centro da chamada Operação Nomos lançada pela Polícia Judiciária dos Açores em colaboração com o OLAF, organismo europeu anti-fraude.Segundo informações recolhidas pela SÁBADO , algumas das suspeitas dizem precisamente respeito a decisões tomadas por Francisco Gil. Porém, o gestor disse à SÁBADO que, até ao momento, não foi chamado a prestar declarações.