Polícia Judiciária investiga suspeita de fogo posto após reacendimentos no incêndio de Vila Real

A Polícia Judiciária está a investigar os reacendimentos que aconteceram durante esta segunda-feira no incêndio de Vila Real que deflagrou este domingo. Inspetores estão no terreno e têm visitado os locais onde deflagraram os fogos.



Começou por um primeiro foco de reacendimento, mas de seguida deflagraram mais dois quando as equipas de combate já estavam no terreno.



Populares e bombeiros acreditam tratar-se de mão criminosa. "Já as equipas estavam no terreno quando surgiram dois novos focos. Seguramente que é fogo posto", refere o comandante de operações.





Também o presidente da câmara de Vila Real tinha insistido em "mão criminosa" na origem do fogo que já consumiu mais de 4500 hectáres.