A mulher de 79 anos que acusa um homem de a ter violado numa localidade de Penalva do Castelo já fez exames de Medicina Legal no hospital em Viseu.A GNR identificou o alegado violador, mas o caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária.A idosa acusa um homem de 40 anos, doente do foro mental, de a ter violada num terreno agrícola junto à sua casa, no final da tarde de segunda-feira.