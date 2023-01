Polícia Judiciária não encontrou sinais de violência na casa de Filipe Silva

A Polícia Judiciária (PJ) investigou, esta quinta-feira de manhã, a casa de Filipe Silva e não foram encontrados sinais de violência. Os investigadores realizaram também perícias ao computador.

Filipe Silva, de 48 anos, está desaparecido há 20 dias, da aldeia de Alcorochel, Torres Novas.

A PJ continua no terreno e nos últimos dias esteve num café, a 6 km do local do desaparecimento, e onde Filipe poderá ter estado no final da tarde desse dia 30.

Os investigadores da PJ têm-se mantido perto da aldeia, a recolher testemunhos e indícios. A família diz que Filipe Silva não tinha motivos para fugir e teme que tenha havido crime.