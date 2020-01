Polícia Judiciária prende ladrão de hotel

Um homem de 53 anos foi preso pela PJ de Lisboa pelo assalto, com recurso a pistola, ao hotel Holiday Inn, na avenida João Crisóstomo, em Lisboa. O ladrão fugiu com 435 euros.O crime, que foi noticiado pelo, ocorreu na tarde de 15 de janeiro. De óculos escuros e com a cabeça tapada por um capuz, o ladrão entrou na unidade hoteleira com a pistola numa mão e um saco na outra. De serviço estava só um rececionista, que teve a arma apontada.O ladrão colocou o saco em cima do balcão, e exigiu que o mesmo fosse cheio com dinheiro. A vítima entregou-lhe 435 euros, e o assaltante fugiu em seguida.O sistema de videovigilância do hotel ajudou os inspetores da secção de roubos da PJ de Lisboa na investigação. O assaltante viria a ser detido na segunda-feira, em Lisboa, mas a PJ não conseguiu apreender a pistola usada no assalto.O detido, que já tem vários anos de cadeia cumpridos por crimes graves, ficou em prisão preventiva. A PJ não descarta que tenha cometido outros assaltos recentes com arma de fogo.