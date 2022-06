O diretor nacional da Polícia Judiciária, Luís Neves, disse esta terça-feira que a transferência de competências policiais do SEF para a PJ “é uma vantagem para a Justiça, para a investigação criminal e para o País”.









Ouvido na Comissão Parlamento dos Assuntos Constitucionais, numa audição pedida pelo PSD sobre a reestruturação do SEF, Luís Neves destacou a concentração da informação e o acesso às 23 bases de dados do SEF - às quais a PJ não tem acesso atualmente - como vantajosos para a investigação.

O diretor nacional da PSP, Magina da Silva, por seu turno, lamentou as assimetrias entre as forças de segurança, referindo que um agente em início de carreira ganha cerca de metade do que ganha um inspetor do SEF ou da PJ. E anunciou que 19 polícias já aceitaram a comissão especial de serviço para reforçar os aeroportos no verão.





Já o comandante-geral da GNR, Rui Clero, disse que a corporação está em condições para agregar algumas das competência policiais do SEF.