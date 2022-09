Polícia Judiciária realiza buscas ao INEM em Lisboa, Porto e Faro

A Polícia Judiciária está a realizar buscas nas delegações do INEM de Lisboa, Porto e Faro esta terça-feira.De acordo com a Lusa, também a delegação de Coimbra está a ser inspecionada.Ao que oapurou, em causa estão suspeitas de irregularidades na gestão do pessoal e das viaturas relacionadas com o departamento de Recursos Humanos.As investigações, a cargo da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC), estão a ser direcionadas para as deslocações das ambulâncias, os trabalhos executados pelos funcionários, os horários e as presenças.O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) confirmou a realização de buscas em diversas instalações, no âmbito de uma investigação relacionada com irregularidades na gestão de pessoal, adiantando que não foram constituídos quaisquer arguidos.

"Estão a decorrer diligências por parte do Departamento Central de Investigação e Ação Penal de Lisboa nas instalações do INEM a nível nacional, no âmbito de denúncias anónimas relacionadas com matérias de recursos humanos e contratação pública", refere em comunicado.

Até ao momento, "nenhum profissional do INEM foi constituído arguido", acrescenta, afirmando que o INEM está a colaborar com as autoridades.