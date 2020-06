Os ânimos exaltaram-se, esta segunda-feira, no centro de apoio a carenciados, em Arroios, Lisboa, onde esta madrugada um grupo de voluntários foi expulso por seguranças.



Manifestantes e polícia envolveram-se em confrontos após algumas pessoas terem entrado no edifício e atirado objetos das varandas. As autoridades lançaram gás pimenta para dispersar a multidão do local.

O Seara - Centro de Apoio Mútuo de Santa Bárbara, em Arroios, foi criado por um grupo de pessoas que ocupou um antigo infantário abandonado e o transformou num centro de apoio de ajuda a pessoas carenciadas, incluindo sem-abrigo.

Quando ocuparam o espaço, os voluntários não sabiam quem eram os proprietários do imóvel, mas mais tarde descobriram que foi vendido a uma empresa de imobiliário e depois em parcelas a três pessoas que vivem no estrangeiro.

Os voluntários enviaram email a várias entidades, entre as quais a Câmara Municipal de Lisboa e a PSP, a informar de que iriam ocupar o espaço e os motivos.

Em declarações à agência Lusa, Bernardo Alvarez, um dos voluntários, contou que cerca das 05h00 um grupo de 10 seguranças privados entrou no espaço "de forma algo agressiva" e tentou expulsar as sete pessoas que se encontravam no interior.



