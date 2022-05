Polícia localiza em Alverca carro usado para deixar baleado que morreu no Hospital de Loures

A PSP deslocou-se, este domingo à tarde, a uma rua do Sobralinho, Alverca, onde terá sido detetada a carrinha utilizada para deixar um homem ferido por bala à porta do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, que viria morrer.Fonte oficial da PSP de Lisboa explicou ao Correio da Manhã que a força policial "chegou ao local através de diligências de investigação". A Polícia Judiciária, que investiga a morte, foi informada do sucedido. A vítima, António Teixeira, com idade compreendida entre 20 e 30 anos, foi arrancada da viatura BMW ao final da noite de quinta-feira em frente às Urgências hospitalares. Os três homens e uma mulher que se encontravam na viatura acabaram por fugir em alta velocidade ao perceberem que estavam agentes da PSP nas imediações e são agora procurados pela Judiciária.De acordo com testemunhas, o automóvel parou, cerca das 23h30, os passageiros retiraram a vítima inanimada de uma das portas traseiras da viatura e desapareceram. A vítima acabaria por morrer horas depois. Tinha sido submetido a uma intervenção cirúrgica, mas não resistiu aos ferimentos sofridos.