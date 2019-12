Um agente da polícia militar brasileira, luso-brasileiro, foi baleado na cara durante uma perseguição, no Rio de Janeiro, na sexta-feira.Renato Peixoto estava este sábado internado, em estado grave, a aguardar por uma cirurgia.Segundo a imprensa brasileira, Renato Peixoto seria primo de Patrick Lopes, jovem de 27 anos nascido na Póvoa do Varzim que foi encontrado morto com 15 tiros, no Rio de Janeiro, no ano passado. Também ele era polícia militar.